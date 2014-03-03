Сегодня у православных начался Великий пост. Будут ли поститься тагильчане?

Великий пост – самый продолжительный среди многодневных постов у православных, длится 40 дней, начиная с 3 марта. За постом следует Страстная седмица (неделя), которые подготавливают христиан к Пасхе, Воскресению Христову, одному из главных православных праздников. В этом году, кстати, Пасха выпадает на 20 апреля.

В дни Великого поста в храмах городов совершаются длительные богослужения, читаются великопостные молитвы, а всё убранство выдержано в темных или черных цветах.

Для каждого дня Поста есть свои ограничения. Например, в некоторые нельзя есть мясную и сыро-молочную пищу. В другие – вообще не благословляется есть. Однако существует убеждение, что человек должен поститься каждый «в свою меру», которую ему помогает определить священник, учитывая возможности и здоровье конкретного верующего.

TagilCity.ru провёл опрос, с целью выяснить, кто из пользователей нашего портала будет строго соблюдать пост. Предлагаем и вам принять участие в опросе:

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