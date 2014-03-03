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Сегодня у православных начался Великий пост. Будут ли поститься тагильчане?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня у православных начался Великий пост. Будут ли поститься тагильчане?

3 марта 2014, 13:30Общество
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