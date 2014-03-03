Тагильчане, есть долги перед Центральной городской библиотекой?

Исходным материалом при производстве бумажных изделий является древесина. Чтобы в будущем она превратилась в бумагу, древесные волокна измельчаются до размера стружек длиной около 2 см, которые впоследствии смешиваются с химическими составляющими и водой до однородной кашицы. После этого получившийся состав варят, отбеливают и промывают. Чтобы измельчить сохранившиеся кусочки деревянной стружки, кашицу мнут и отправляют в бумагоделательную машину, где они перемешиваются и подсушиваются. Посредством специально разработанных валиков из заготовок выжимается вода, и плотно спрессовывают волокна. Таким образом, получают влажные листы бумаги. Затем их высушивают, скатывают в рулоны и разрезают. Теперь можно печатать литературное произведение и выпускать книгу. Но вернемся к сырью – древесина. Каким образом она добывается? Сначала деревья валят, затем отправляют на обрезку и обработку. Для этого существуют целое производство, распространенное по всей России. Валка деревьев и обрезка в Санкт- Петербурге и ЛО, Архангельске, Астрахани, Сыктывкаре является наиболее развитой промышленностью. В течение долгого времени Россия была основным поставщиком древесного сырья в страны Европы и Ближнего Востока, в Китай и Японию.