Лучшая доярка Свердловской области получила автомобиль в подарок от губернатора
3 марта 2017, 09:25Общество
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Накануне Евгений Куйвашев наградил лучших животноводов Свердловской области. В мероприятии приняли участие 17 животноводческих предприятий.
Доярка Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» была награждена автомобилем, как лучшая доярка региона. Женщина стала счастливой обладательницей автомашины «Лада-Приора».
Кроме того, как пишет «Областная газета», все участники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
Именно благодаря вашему труду на прилавках уральских магазинов сегодня такое изобилие вкусных и полезных продуктов собственного производства обратился к животноводам Евгений Куйвашев.
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Свердловская областьЕвгений Куйвашевздоровьеживотныепроизводствофермамолочные продуктыместные продуктыкоровы
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