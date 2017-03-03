Лучшая доярка Свердловской области получила автомобиль в подарок от губернатора

Доярка Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» была награждена автомобилем, как лучшая доярка региона. Женщина стала счастливой обладательницей автомашины «Лада-Приора».

Кроме того, как пишет «Областная газета», все участники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

Именно благодаря вашему труду на прилавках уральских магазинов сегодня такое изобилие вкусных и полезных продуктов собственного производства обратился к животноводам Евгений Куйвашев.