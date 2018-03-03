Полеты дронов будут запрещены в Екатеринбурге на время визита Путина (ФОТО)
3 марта, 13:30Общество
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В Екатеринбурге 5-го и 6-го марта будут запрещены полеты дронов и самодельных летательных аппаратов по распоряжению Росавиации. Горожане связывают это с приездом в регион Владимира Путина.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбург поступило распоряжение от Уральского филиала Росавиации о запрете полета дронов и самодельных летательных аппаратов «в связи с выполнением важных полетов». Запрет будет действовать в столице Урала и в радиусе 200 км от него 5-го и 6-го марта.
По словам свердловских авиамоделистов, как правило, такие распоряжения поступают на время визита первых лиц или президента РФ, пишет E1.ru. Напомним, как раз в эти даты в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ожидают приезда Владимира Путина.
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Фото: E1.ru
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