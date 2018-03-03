Полеты дронов будут запрещены в Екатеринбурге на время визита Путина (ФОТО)

В Екатеринбург поступило распоряжение от Уральского филиала Росавиации о запрете полета дронов и самодельных летательных аппаратов «в связи с выполнением важных полетов». Запрет будет действовать в столице Урала и в радиусе 200 км от него 5-го и 6-го марта.