Вице-мэр Екатеринбурга сдала анализы на коронавирус после командировки в Италии

О своей безопасности для окружающих вице-мэр рассказала на брифинге 3 марта. По словам чиновницы, кровь у нее взяли бесплатно в ГКБ № 40. Результат оказался отрицательным. Ранее Екатерину Куземку рекомендовали поместить в карантин.