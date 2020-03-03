Вице-мэр Екатеринбурга сдала анализы на коронавирус после командировки в Италии
Сегодня, 16:24ОбществоФото: екатеринбург.рф
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Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка сдала анализы на наличие коронавирусной инфекции после рабочей поездки в Италию, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
О своей безопасности для окружающих вице-мэр рассказала на брифинге 3 марта. По словам чиновницы, кровь у нее взяли бесплатно в ГКБ № 40. Результат оказался отрицательным. Ранее Екатерину Куземку рекомендовали поместить в карантин.
Напомним, ранее на карантин самостоятельно отправился депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев.
Депутат Константин Киселев закрылся дома на карантин после отпуска в Италии
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