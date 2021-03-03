Целевая подготовка специалистов для медучреждений возобновится в Нижнем Тагиле

Целевая подготовка специалистов для медучреждений возобновится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Существовавшая с 1991 года практика подготовки старшеклассников для возвращения в местные медицинские учреждения будет восстановлена в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу с проректором Уральского государственного медицинского университета по перспективному развитию и международной деятельности Михаилом Флягиным. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в системе подготовки медицинских кадров.

С 2019 года вуз, по словам Флягина, практикует взаимодействие со школами и учреждениями здравоохранения по заключении целевого договора и набору учащихся в 10-11 классы.

Такой подход к профориентации повышает уровень подготовки, обеспечивает высокие баллы на ЕГЭ и успешное поступления в медвуз,отметил Михаил Флягин.

Предложение поддержал Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество и практика целевого набора — хорошая возможность вернуться к ранее существовавшей практике подготовки старшеклассников.

Третей стороной договора выступит Демидовская больница, на базе которой школьники будут знакомиться с будущей профессией,сказал глава Нижнего Тагила.

В новом учебном году в проекте примут участие три из двенадцати тагильских школ, где формируются классы химико-биологического профиля. Также, в случае успешной реализации, программу планируется масштабировать на другие образовательные учреждения.

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