Целевая подготовка специалистов для медучреждений возобновится в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу с проректором Уральского государственного медицинского университета по перспективному развитию и международной деятельности Михаилом Флягиным. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в системе подготовки медицинских кадров.
С 2019 года вуз, по словам Флягина, практикует взаимодействие со школами и учреждениями здравоохранения по заключении целевого договора и набору учащихся в 10-11 классы.
Такой подход к профориентации повышает уровень подготовки, обеспечивает высокие баллы на ЕГЭ и успешное поступления в медвуз,отметил Михаил Флягин.
Предложение поддержал Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество и практика целевого набора — хорошая возможность вернуться к ранее существовавшей практике подготовки старшеклассников.
Третей стороной договора выступит Демидовская больница, на базе которой школьники будут знакомиться с будущей профессией,сказал глава Нижнего Тагила.
В новом учебном году в проекте примут участие три из двенадцати тагильских школ, где формируются классы химико-биологического профиля. Также, в случае успешной реализации, программу планируется масштабировать на другие образовательные учреждения.