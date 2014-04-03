Создание забора из профнастила для дачного участка

Этот современный строительный материал создан на основе надежной листовой стали. Благодаря защитно-декоративному покрытию он отличается повышенной сопротивляемостью агрессивным воздействиям природной среды и разнообразием своих цветовых решений. Всем, кому необходимы не только прочные, но и эстетичные заборы из профнастила Екатеринбург предложит огромный выбор оттеночных вариаций этого материала. Их можно подбирать в соответствии с оформлением фасада дачного дома, цвета установленных ворот или др.

Каковы основные преимущества профнастила?

При максимальном уровне надежности, отличающем данный материал, он отличается вполне реальной стоимостью. А устойчивость к различного рода механическим воздействиям гарантирует ограждению из профнастила максимально продолжительный срок службы. Еще одно немаловажное преимущество – устойчивость к любым, даже к самым резким температурным скачкам.

Из каких элементов состоит стандартный забор из профнастила?

В качестве основы ограждающей конструкции обычно используются столбы, созданные из стальной трубы. Диаметр такого элемента в среднем равняется 73 мм. А если вы желаете создать надежный и в то же время недорогой забор, вам понадобится труба восстановленная Екатеринбург гарантирует каждому покупателю такого материала надежность и долговечность его приобретения, сочетаемую с доступным уровнем установленных на него цен.

Для фиксации листов профнастила в основном используются 2 прогона, созданные из профильных труб со сторонами сечения 40х20 мм. А лучшие крепежные элементы – оцинкованные или же кровельные типы саморезов.

Трубы-столбы и профильные прогоны крепятся между собой с использованием сварочных аппаратов. А затем к полученной основе прикручивается профилированный лист, покрытый с лицевой стороной защитным покрасочным слоем.