Создание забора из профнастила для дачного участка
Как можно защитить свой дачный участок от любопытных взглядов, четко определив границы принадлежащей вам территории? Выполнить указанные задачи вам позволит забор из профнастила.
Этот современный строительный материал создан на основе надежной листовой стали. Благодаря защитно-декоративному покрытию он отличается повышенной сопротивляемостью агрессивным воздействиям природной среды и разнообразием своих цветовых решений. Всем, кому необходимы не только прочные, но и эстетичные заборы из профнастила Екатеринбург предложит огромный выбор оттеночных вариаций этого материала. Их можно подбирать в соответствии с оформлением фасада дачного дома, цвета установленных ворот или др.
Каковы основные преимущества профнастила?
При максимальном уровне надежности, отличающем данный материал, он отличается вполне реальной стоимостью. А устойчивость к различного рода механическим воздействиям гарантирует ограждению из профнастила максимально продолжительный срок службы. Еще одно немаловажное преимущество – устойчивость к любым, даже к самым резким температурным скачкам.
Из каких элементов состоит стандартный забор из профнастила?
В качестве основы ограждающей конструкции обычно используются столбы, созданные из стальной трубы. Диаметр такого элемента в среднем равняется 73 мм. А если вы желаете создать надежный и в то же время недорогой забор, вам понадобится труба восстановленная Екатеринбург гарантирует каждому покупателю такого материала надежность и долговечность его приобретения, сочетаемую с доступным уровнем установленных на него цен.
Для фиксации листов профнастила в основном используются 2 прогона, созданные из профильных труб со сторонами сечения 40х20 мм. А лучшие крепежные элементы – оцинкованные или же кровельные типы саморезов.
Трубы-столбы и профильные прогоны крепятся между собой с использованием сварочных аппаратов. А затем к полученной основе прикручивается профилированный лист, покрытый с лицевой стороной защитным покрасочным слоем.
Такие заборы могут использоваться не только для ограждения садовых и дачных участков. Подходят они и, например, для защиты жилых зданий, строительных площадок, а также иных типов владений (частных и коммерческих). С их помощью вы сможете скрыть свою частную жизнь от излишне любопытных глаз и защитить собственное имущество от воров.