Виды полотенцесушителей

Полотенцесушитель наравне с умывальником или зеркалом является обязательным атрибутом каждой ванной комнаты. Он является своего рода отопительным прибором, предназначенным для избавления от избыточной влажности и для сушки полотенец.

По принципу выработки тепла полотенцесушители могут быть водяными, электрическими и комбинированными.

В городских квартирах обычно устанавливают водяные полотенцесушители, которые подключают к системе горячего водоснабжения. Подключать их к системе отопления невыгодно, так как отопительный сезон не длится круглый год. Правда это приходится делать в тех домах, где нет централизованного горячего водоснабжения.

Вода в системе горячего водоснабжения является довольно агрессивной средой, в ней содержится много растворённого кислорода, а это угрожает коррозией трубам и подключенным приборам. Конструкторы, разрабатывая водяные полотенцесушители, борются с этим разными способами. Один из таких способов – использование цветных металлов и нержавеющей стали. Приборы из меди целесообразно использовать там, где вся разводка горячего водоснабжения сделана из медных труб. Алюминиевые приборы хорошо сочетаются с металлопластиковыми трубами. Очень практичные полотенцесушители energy, выполненные из хрома. Достаточно долго способны прослужить изделия из толстостенной оцинкованной или чёрной стали.

А что же делать, если в доме или квартире невозможно дополнительно проложить трубы или из-за конструктивных особенностей невозможно изменить подводку горячей воды? В таком случае на помощь приходят электрические полотенцесушители, работающие по принципу электрообогревателей. Эти приборы не зависят от отопления и подачи горячей воды, они не требуют прокладки труб и наличия сантехнических навыков при монтаже. Их нужно просто включить в розетку. Электрические полотенцесушители – это идеальный вариант для квартиры с газовой колонкой, поскольку в ванных комнатах там часто вовсе не предусмотрены полотенцесушители. Полотенцесушители zehnder будут в таком случае прекрасным выбором. Большим их преимуществом является то, что при помощи встроенного термостата можно с лёгкостью менять уровень теплоотдачи прибора.