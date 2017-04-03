Платежи екатеринбурженки за ипотеку возросли в шесть раз по вине банка

Как пишет портал Ура.ру , банк, в котором у женщины оформлен кредит, передал свои обязательства «Совкомбанку», тот, в свою очередь, заверил заемщиков, что условия кредитования останутся прежними.

Позже потерпевшая решила рефинансировать кредит и обратилась в другой банк, ей отказали. После обращения еще в несколько банков, ей удалось выяснить, что по неизвестной причине она стала ненадежным заемщиком. После получения своей кредитной истории, заемщица поняла, что имеет задолженность, хотя вносила деньги своевременно и с авансом.