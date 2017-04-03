Платежи екатеринбурженки за ипотеку возросли в шесть раз по вине банка
Жительница Екатеринбурга обратилась за помощью в СМИ. Как сообщает женщина, банк, в котором она взяла ипотеку, увеличил размер ежемесячного платежа с 19 тыс. до 120 тыс. рублей и перестал выходить на связь.
Как пишет портал Ура.ру, банк, в котором у женщины оформлен кредит, передал свои обязательства «Совкомбанку», тот, в свою очередь, заверил заемщиков, что условия кредитования останутся прежними.
Позже потерпевшая решила рефинансировать кредит и обратилась в другой банк, ей отказали. После обращения еще в несколько банков, ей удалось выяснить, что по неизвестной причине она стала ненадежным заемщиком. После получения своей кредитной истории, заемщица поняла, что имеет задолженность, хотя вносила деньги своевременно и с авансом.
В екатеринбургском офисе банка женщине рассказали, что теперь ее ежемесячный платеж составляет 120 тысяч. Связаться с вышестоящим руководством не удается. На главной странице сайта «Совкомбанка» нет никаких контактов, кроме номера «горячей линии».
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