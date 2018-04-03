Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда
3 апреля, 22:45Общество
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3 апреля депутаты Госдумы приняли закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.
Депутаты полагают, что невозвратные билеты позволят РЖД пересмотреть ценовую политику. Невозможность вернуть билеты позволит снизить их стоимость.
В законе предусмотрены исключения. В случае болезни, травмы или смерти пассажира или членов его семьи билет можно будет вернуть. Для этого потребуются подтверждающие документы, уточняет «Regnum».
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