Уралец «заминировал» поезд из-за забытой сумки

Житель Красноуральска прибыл в Екатеринбург на поезде № 109 «Новый Уренгой – Москва». Однако, выходя из вагона, пассажир забыл сумку.

Получить свои вещи молодой человек мог только после прибытия поезда на конечную станцию. Обвиняемый позвонил по дежурному номеру и сообщил, что в поезде бомба.