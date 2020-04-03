Эксперт: Коронавирус мутирует и станет менее опасным

Эксперты предупредили, что любой вирус — это неустойчивый инфекционный агент. И спустя год COVID-19 тоже может существенно видоизмениться, сообщает NEWS.ru.

По мнению вирусолога, академика РАЕН Анатолия Альштейна, COVID-19 мутирует, но его опасность для людей не повысится. Напротив, инфекционный агент с течением времени несколько ослабнет. По симптомам он вскоре станет схож с обычной простудой, но от этого не станет менее заразным, считает ученый.

При этом он не исключил возможности вторичного заражения людей коронавирусом. Обычно у человека, перенесшего вирус, к нему вырабатывается иммунитет. Но если мутация оказывается значительной, защитные силы не видят «врага». И человек заболевает прежней болезнью снова, рассказал Альтштейн.