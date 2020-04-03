Стартап ФИОП организует печать деталей для аппаратов ИВЛ на 3D-принтере

Оперативная печать деталей для различного медоборудования на 3D-принтерах должна существенно облегчить жизнь российским медикам. В РОСНАНО и ФИОП заявили о полной поддержке данного проекта. Кроме этого, они призвали все компании, имеющие 3D-принтеры, принять участие в данной инициативе. Уже подтвердили желание помочь BestFilament, Rec3D и большое количество мейкеров из различных регионов Российской Федерации. Об этом сообщает NewsNN.

Отмечается, что CML AT Medical специализируется на проектировании различных медизделий. Уже есть прототипы переходников для аппаратов ИВЛ и защитных щитков. В компании заявили о готовности принимать заказы на 3D-модели, которые потом будут передаваться владельцам объемных принтеров для производства.

По словам генерального директора CML AT Medical Яны Чекрыжовой, в компании задумались над тем, как оперативно помочь врачам после того, как от них начали поступать запросы на одинаковые детали. Причем поступать в больших количествах.

«В последнее время к нам поступали запросы одного типа от врачей, которые просили разработать и изготовить одноразовые переходники для фильтров в аппаратах ИВЛ и лицевых экранов для масок. После первого этапа работы мы поняли, что необходимо выводить наш опыт на другой масштаб», — заявила Чекрыжова.

В CML AT Medical быстро разработали проект такого переходника, а мейкеры Санкт-Петербурга оперативно начали печатать эту деталь и передавать в больницы. То же самое сделали мейкеры Москвы и ряда других регионов. Руководство CML AT Medical заявило о готовности предоставить широкий доступ к разрабатываемым моделям комплектующих. Все модели будут выложены с описанием.

В свою очередь, РОСНАНО собирается выделить для этой инициативы все имеющиеся мощности наноцентров ФИОП.

Генеральный директор компании по регистрации аддитивных медизделий «РеМед» Ольга Воблая сообщила, что с 18 марта в Российской Федерации действует упрощенная регистрация на некоторые медизделия. Это хирургические костюмы, перчатки, респираторы, защитные маски и многое другое, что необходимо для борьбы с коронавирусом. Раньше на их регистрацию требовались месяцы, сегодня это делается за 3 дня.

Ускоренная регистрация позволит оперативно реагировать на ситуацию и сделает инициативу #3Dврачам реализуемой.