Стартует конкурс для всех хозяек Нижнего Тагила «Едим дома с BABA YAGA»!
Сегодня, 13:36ОбществоФото: galamart.ru
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Баба Яга никогда не скучает, даже дома ее деятельная натура всегда найдет себе занятие. Например, готовка!
Пока все сидят дома, самое время попробовать новые рецепты и приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи. Мы приглашаем вас принять челлендж от Бабы Яги и поучаствовать в самом вкусном конкурсе «Едим дома с BABA YAGA»; самые креативные участники получат подарки от народного магазина «Галамарт»!
Видео
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Видео: galamart.ru
Итак, условия конкурса:
- Надо сделать веселое фото, как вы готовите дома. Важно: на нем должна присутствовать любая посуда из «Галамарта».
- Выложить это фото и описание вашего любимого рецепта под постом ВК https://vk.com/wall-3821228_211008 с хештегами #галамартпосуда #галамарт.
На этом все! Победители конкурса получат подарки от народного магазина, которые станут вашими помощниками на кухне, да и просто украсят интерьер!
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Сидим дома с пользой и готовим вместе с Бабой Ягой!
Организатор конкурса: ОГРН ИП 316965800170511 ИП Невежин И.И.
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