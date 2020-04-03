Стартует конкурс для всех хозяек Нижнего Тагила «Едим дома с BABA YAGA»!

Пока все сидят дома, самое время попробовать новые рецепты и приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи. Мы приглашаем вас принять челлендж от Бабы Яги и поучаствовать в самом вкусном конкурсе «Едим дома с BABA YAGA»; самые креативные участники получат подарки от народного магазина «Галамарт»!