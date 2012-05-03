Новые тактильные книжки и целый тактильный шкаф появились в Центральной библиотеке города (ФОТО)
Прекрасные подарки получила Центральная библиотека города. Теперь самые взыскательные читатели будут довольны, ведь для незрячих и слабовидящих малышей есть тактильные книжки, книги с азбукой Брайля, специальные игровые задания.
Так, воспитанницы и настоящие рукодельницы кружка «Нижнетагильского детского дома №1» презентовали мягкие игрушки и тактильный шкаф для книг. Новую швейную машинку подарили воспитанницы педагогического колледжа №2 . Волонтеры города создают и приносят тактильные книги с брайлевским шрифтом.
Веселые тексты о буквах, фруктах и овощах, цифрах необходимо распечатывать на специальной бумаге. Такая возможность есть только в областной библиотеке для слепых в Екатеринбурге. Но расстояние не проблема, особые читатели получают свои книги. Так, Женя Быков, который сейчас готовится к поступлению в специальную школу Верхней Пышмы, в подарок получил книгу «Алфавит».
Совсем недавно Нижнетагильская библиотека пополнилась книжкой-сказкой «Три поросенка», которую принесла в дар Алена Юрбевна Хмылова, сотрудник филиала №2 МБУК «Центральная городская библиотека». Интересный «Счет» для малышей с игровыми заданиями принесла Надежда Сергеевна Карпычева, воспитатель детского сада№166.
Вот слова благодарности, которые передает библиотека:
Спасибо всем участникам мастер-классов, тем, кто самостоятельно или всей семьей создает книги своими руками, книги в которых так нуждаются наши «особые» дети.
Мы напомним, что изготовление такой книги – невероятно кропотливый труд, есть масса нюансов. Согласитесь, не сразу становится понятно, как речку на страницах сделатьмокрой, а кактус колючим. Средняя цена тактильной книги около 4000 рублей, поэтому активная помощь жителей города – основная возможность пополнения «особой» библиотеки.
Фото с сайта www.tagillib.ru
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