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Новые тактильные книжки и целый тактильный шкаф появились в Центральной библиотеке города (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые тактильные книжки и целый тактильный шкаф появились в Центральной библиотеке города (ФОТО)

3 мая 2012, 09:16Общество
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