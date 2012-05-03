Свердловский ГУФСИН покорил кинофестиваль с правоохранительной тематикой DetectiveFEST (ФОТО)

Екатеринбург выступил с программой «Территория ГУФСИН»,которая стала дипломантом и получила специальный призмеждународного фестиваля DetectiveFEST вноминации «Преступление и наказание». Эта телепрограмма, представленная пресс-службойГУФСИН России по Свердловской области, уже не в первый раз завоевывает наградыпопулярного фестиваля.

В «Территории ГУФСИН» рассказывается о деятельностиуголовно-исполнительной системы. Важно, что в программе дается реальноеположение дел в учреждениях ГУФСИН, показывается работа по воспитаниюосужденных, их адаптации в обществе после отбывания наказания. В видеосюжетахжурналисты пресс-службы ГУФСИН рассказывают и о сотрудниках УИС, которыеработают в непростых условиях, стремясь делать свое дело честно ипрофессионально.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России поСвердловской области, в конкурсной номинации «Преступление и наказание»программу «Территория ГУФСИН» представила полковник внутренней службы ЕленаТищенко, которая является руководителем проекта и автором сценария программы(режиссер Кирилл Котельников, ведущий Кирилл Дербенев, операторы КонстантинХолодилов и Алексей Ковалевич).

Награждение проходило в Москве на сцене Культурного центраВооруженных сил России, где руководителю проекта полковнику внутренней службыЕлене Тищенко вручил награды Президент фестиваля, директор Продюсерскойкомпании «Детектив» Юрий Митюшин.

Среди почетных гостей фестиваля были российский актерСергей Маковецкий, сыгравший в телесериале «Дело гастронома №1», недавновышедшем на российском телеэкране, актер Сергей Селин, снявшийся во многих картинах справоохранительной тематикой, известный советский актер Юозас Будрайтис.