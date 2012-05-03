В Германии скончался бывший шеф-дизайнер Porsche Анатолий Лапин

После войны Лапин прошел обучение по профессии автослесарь в компании Daimler-Benz в Гамбурге, а затем учился в Гамбургском автомобилестроительном институте. В 1951 году он уехал в США, где годом позже начал работать в отделе предварительных разработок кузовов компании General Motors. В 1965 году Лапин вернулся в Германию и взял на себя руководство научно-исследовательским центром компании Opel. 15 апреля 1969 года Лапин перешел на работу в Porsche и стал начальником дизайнерского отдела. Наряду с дизайном Porsche 911 так называемой «серии G» под руководством Лапина разрабатывался дизайн целого ряда новых моделей Porsche, таких как 924, 928 и 944. Кроме того, Анатолий Лапин и его команда реализовывали различные дизайнерские проекты компании Porsche Engineering для сторонних клиентов. Дизайнерским ателье Porsche Design Style Лапин руководил с 1969 по 1988 год. «Анатолий Лапин работал над дизайном спортивных автомобилей Porsche на протяжении двух десятилетий, – приводятся в сообщении слова нынешнего шеф-дизайнера компании Михаэля Мауэра, занимающего эту должность с 2004 года. – Как дизайнер он не шел на поводу у моды. Своими проектами он разрабатывал новые тенденции».