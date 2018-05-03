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Новости Нижнего Тагила

Ученики политехнической гимназии в Нижнем Тагиле прошли учения по ГО и ЧС

3 мая 2018, 21:40Добавить новость
Нижний Тагил,учения,учебная эвакуация,Политехническая гимназия,ГО и ЧС,МЧС,кинологи
27 апреля в нижнетагильской политехнической гимназии прошли учения по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Школьники прослушали лекции сотрудников МЧС о правилах безопасности при пожаре. Кинологи продемонстрировали ребятам работу служебных собак при поиске взрывчатых веществ и обезвреживании преступника.

Также ребята приняли участие в викторине и узнали, как вести себя при захвате заложников или как распознать замаскированную бомбу.

Кроме этого, была проведена учебная эвакуация. Четыре с половиной минуты понадобилось педагогам и сотрудникам школы, чтобы вывести всех детей.

Такие учения проводятся в политехнической гимназии два раза в год - весной и осенью, сообщает телекомпания «Телекон».

Видео: телекомпания «Телекон» 
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