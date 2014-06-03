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ГИБДД Нижнего Тагила определит лучшую «Авто – Мобильную семью». Успевайте подать заявки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД Нижнего Тагила определит лучшую «Авто – Мобильную семью». Успевайте подать заявки

3 июня 2014, 17:40Общество
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