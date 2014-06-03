ГИБДД Нижнего Тагила определит лучшую «Авто – Мобильную семью». Успевайте подать заявки
3 июня 2014, 17:40Общество
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ГИБДД Нижнего Тагила объявляет о старте конкурса «Авто – Мобильная семья», который выявит наиболее активные семьи-автолюбители. Он состоится 6 июня в 17:00 по адресу Черноисточинское шоссе, 68/1.
В конкурсе ждут семьи, в которых домочадцы имеют удостоверения на право управления транспортным средством категории «В» и официально водят не менее 4-х лет без грубых нарушений правил дорожного движения.
Первые 12-ть семей, отправивших заявки до 15:00 6 июня на электронный адрес GIBDDNT@mail.ru, смогут побороться за призы. Необходимо указать свой контактный телефон. А дополнительную информацию можно узнать по телефону 97-65-61.
Конкурс проводится в пять этапов:
- I этап – «Визитная карточка» с «украшением автомобиля».
- II этап – «Все про автокресло» - рассказ о необходимости использования автокресла и других удерживающих устройств, установка в автомашину «детского кресла», посадка ребенка и закрепление.
- III этап – конкурс «Фигурное вождение автомобиля» проходит на автомобиле «тест-драйв» Европа Авто Тагил, Официального дилера Skoda (по завершении проезда участники возвращаются на место парковки для прохождения следующего этапа);
- IV этап – конкурс «Знатоки ПДД».
О том, какие критерии будут оцениваться в каждом из этапов, и бланк заявки - смотрите на сайте МВД Нижнего Тагила. Победителей конкурса определит жюри.
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