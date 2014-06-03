ГИБДД Нижнего Тагила определит лучшую «Авто – Мобильную семью». Успевайте подать заявки

В конкурсе ждут семьи, в которых домочадцы имеют удостоверения на право управления транспортным средством категории «В» и официально водят не менее 4-х лет без грубых нарушений правил дорожного движения.

Первые 12-ть семей, отправивших заявки до 15:00 6 июня на электронный адрес GIBDDNT@mail.ru, смогут побороться за призы. Необходимо указать свой контактный телефон. А дополнительную информацию можно узнать по телефону 97-65-61.

Конкурс проводится в пять этапов:

I этап – «Визитная карточка» с «украшением автомобиля».

II этап – «Все про автокресло» - рассказ о необходимости использования автокресла и других удерживающих устройств, установка в автомашину «детского кресла», посадка ребенка и закрепление.

III этап – конкурс «Фигурное вождение автомобиля» проходит на автомобиле «тест-драйв» Европа Авто Тагил, Официального дилера Skoda (по завершении проезда участники возвращаются на место парковки для прохождения следующего этапа);

IV этап – конкурс «Знатоки ПДД».

О том, какие критерии будут оцениваться в каждом из этапов, и бланк заявки - смотрите на сайте МВД Нижнего Тагила. Победителей конкурса определит жюри.