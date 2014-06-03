Собаку едва спасли… Тагильчанка уверена, что ее питомец лизнул крысиный яд

Самое страшное, что это случилось поздно вечером. В это время, рассказывает Маргарита, ветеринарные службы в Нижнем Тагиле не работают. Даже от врачей, чьи номера указаны в рекламнике, помощи ждать не следует. Один из врачей городской ветеринарной больницы, сообщила Маргарита, даже выключил свой телефон после ряда звонков. «Дают ли ветеринары клятву Гиппократа?».

Он отказался помочь устно, просто сказал «ну вколите магнезию что ли»… Хотя, честно говоря, магнезия тут как мертвому припарка! Мне сложно его не осуждать, потому как человек, будучи единственным врачом в городе, кто может помочь - просто выключил телефон, видать «списав» собаку по описанным симптомам! -- рассуждает Маргарита.

Все симптомы, а также содержимое желудка указывали на отравление крысиным ядом. Это должен знать каждый:

Рвота

Очевидное плохое самочувствие

Страшные сильные судороги. «Наша собака кричала от боли. Страшно видеть своего питомца таким – страх в глазах, паника. Особенно тяжело осознавать, что в Тагиле никто не может помочь».

Особое внимание стоит обратить на свободную продажу различных видов крысиного яда. Не многие осознают, что нельзя допускать безответственного его применения. Эксперты констатируют, что случаев отравления человека с летальным исходом столько же, сколько и отравлений домашних животных. Защищаясь от грызунов, человек подвергает опасности себя и окружающих.

После действия яда и проявления признаков, следует оказать неотложную квалифицированную помощь. Маргарита рассказала, как именно ей удалось спасти собаку.

По совету врача поставили магнезию, толку ноль (магнезию не ставить ни в коем случае!). В какой-то момент, от отчаяния, вспомнилась прочитанная статья о том, что при отравлении ставится витамин B.

К счастью, Маргарита в холодильнике обнаружила пиридоксин (витамин B) и глюкозу, которую также посоветовали тагильчанке.

Уколов собаку: пиридоксин в мышцу, глюкозу в холку, срочно доставили животное в клинику Екатеринбурга (вот уж где нет проблем с круглосуточной помощью!). Попали в ближайшую, на Бебеля. Пиридоксин, глюкоза - копеечные препараты, шприцы тоже, но оказалось так важно иметь их дома, потому как, повторюсь еще раз, после 22 часов жизнь вашего питомца в Нижнем Тагиле в ваших руках!

Глаша

Сейчас пострадавшая Глаша чувствует себя хорошо. Хозяйка пообещала, что выгуливать ее будет только в наморднике или на поводке. Маргарита обратилась в администрацию на имя Сергея Носова с просьбой пересмотреть правила продажи крысиного яда в нашем городе. Ведь на месте животного может оказаться и маленький ребенок. Как известно, дети руками трогают то, что валяется на земле, а потом касаются руками рта. Будьте осторожны, тагильчане!