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У двух семей Нижнего Тагила могут изъять детей, если те не улучшат условия их жизни (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У двух семей Нижнего Тагила могут изъять детей, если те не улучшат условия их жизни (ФОТО)

3 июня 2016, 18:40ОбществоДенис Таратонов
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