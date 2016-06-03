У двух семей Нижнего Тагила могут изъять детей, если те не улучшат условия их жизни (ФОТО)

Конечно, такие проверки проходят не только в рамках специальных операций. Каждый инспектор по делам несовершеннолетних контролирует ситуацию с детьми примерно в 20 неблагополучных семьях. Две упомянутые семьи уже становились объектом внимания инспекторов. Там фиксировались антисанитарные условия, недостаток постельного белья и детской одежды, нехватка продуктов питания. Несмотря на проведенные ранее профилактические беседы, выявленные нарушения не были устранены.

В этот раз нерадивых родительниц привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Кроме того, до сведения обеих мам довели информацию о том, что дети могут быть изъяты из семьи и помещены в детский дом.

Первый этап операции «Подросток» завершится в Нижнем Тагиле 5 июня, но подобные проверки будут продолжать и дальше.

Невнимательность к детям в семье способствует росту детской преступности. 83 несовершеннолетних были привлечены в Нижнем Тагиле к уголовной ответственности с начала 2016 года.