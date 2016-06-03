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В Нижнем Тагиле всё ещё не найдены лица, нанёсшие побои мигранту: вина сотрудника УФМС не установлена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле всё ещё не найдены лица, нанёсшие побои мигранту: вина сотрудника УФМС не установлена

3 июня 2016, 12:00ОбществоПавел Щербина
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