В Нижнем Тагиле всё ещё не найдены лица, нанёсшие побои мигранту: вина сотрудника УФМС не установлена

Пострадавшая сторона настаивала на том, что побои были нанесены сотрудником миграционной службы (далее – УФМС) в ходе проверки документов.

В апреле по факту инцидента УФМС по Свердловской области проводило собственную служебную проверку, о результатах которой специалисты управления рассказали журналистам TagilCity.ru:

В ходе служебной проверки вина сотрудника УФМС России по Свердловской области не установлена. Материалы проверки направлены в следственный отдел Тагилстроевского района города Нижний Тагил, где сотрудниками производится дознание в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В следственном отделе Тагилстроевского района подтвердили получение материалов и рассказали о ходе проверки:

В настоящее время по заявлению гражданина Мустафаева проводится доследственная проверка, опрашиваются свидетели. Выясняется, был ли на самом деле факт нанесения побоев. Будет проведена экспертиза. По её результатам будет принято процессуальное решение.

TagilCity.ru напоминает о том, что в результате нападения, по словам мигранта и его близких, он частично утратил трудоспособность.