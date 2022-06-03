Новые аукционы угрожают обанкротить рыболовецкие предприятия

В Правительство внесён законопроект о перераспределении квот на вылов рыбы и морепродуктов. По прогнозу экспертов, новая госпрограмма может превратить в банкротов десятки малых и средних компаний, которые работают в прибрежных регионах.

Как сообщает kp.ru, распределять инвестиционные квоты стали в 2017 году, когда ряд предприятий получил право на вылов 20 процентов общего допустимого улова (ОДУ) сельди и минтая. При этом они должны были вложить деньги в новые рыболовецкие суда и перерабатывающие заводы. В 2019 году на аукционе разыграли половину квот на вылов краба. Тем, кто победил, необходимо было инвестировать в совокупности около 403 миллиардов рублей в постройку новых судов-краболовов. Уже на 2023 год в планах Минсельхоза увеличение с учетом будущих инвестиций размера квоты до 24 процентов ОДУ на сельдь и минтай. А на аукционе предполагается разыграть оставшуюся у компаний половину квот на вылов краба и полный их объем на добычу дальневосточных моллюсков. По данным министерства, за счет этого бюджет пополнится примерно на 200 миллиардов рублей. Еще 300 миллиардов тем, кто примет участие во втором этапе, нужно будет инвестировать в создание судов, возведение других объектов отрасли. Профильная комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозирует, что, если этот законопроект дойдет до принятия, на Дальнем Востоке уже в следующем году лишатся ресурса 34 крабодобывающих предприятия и 39 МСП, которые занимаются добычей таких морских обитателей, как морской гребешок, трубач, морской еж и трепанг. Что может грозить закрытием этих предприятий, поскольку они не имеют возможности составить конкуренцию своим коллегам-гигантам. В конце марта Кабмин получил от РСПП отрицательный отзыв на законопроект. Вместо него бизнес предложил другой вариант регулирования: поднять ставку сбора за вылов краба. В этом случае бюджет может пополниться на те же 200 миллиардов рублей, но работающие в отрасли предприятия смогут продолжить свою деятельность по добыче морских ресурсов и не сокращать рабочие места. Общественная организация по защите малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» тоже не считает необходимым принимать данный законопроект, который предусматривает введение второго этапа инвестиционных квот. Поскольку там опасаются, что это может закончиться закрытием более 100 малых и средних предприятий, а общий ущерб превысит 260 миллиардов рублей. Как утверждают аналитики, с принятием новой госпрограммы все сосредоточится в руках нескольких больших игроков с лучшими финансовыми возможностями. И здесь вспоминаются залоговые аукционы, которые проводились в стране в середине 90-х годов. Тогда коммерческие банки «приобретали» предприятия у государства за его же деньги, а потом целые отрасли оказывались в одних и тех же руках. И сегодня можно видеть не без участия банков «накачку» государственными деньгами частных компаний — будущих монополистов. Немаловажно, что думают по этому поводу в Счетной палате, эксперты которой уже выявляли серьезные недочеты при проведении аукционов. Главные из них — недостижение основных целей: рост поступлений в бюджеты и развитие конкуренции. Новых игроков на данном рынке практически не видно. Если аудиторская проверка придет к выводу, что путь инвестиционных квот не является правильным, а второй этап уже начнется, рыболовству предстоит жить в условиях господства монополий, поскольку квоты достанутся трем-пяти компаниям. Не случайно о результатах и последствиях введения инвестквот задумались в Генпрокуратуре.

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