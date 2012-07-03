«Гроза двенадцатого года»: серьезное, но невероятно увлекательное мероприятие для детей
3 июля 2012, 09:41Общество
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В этом году вся страна отмечает юбилей одной из Отечественных войн, а именно 200 лет со дня окончания великой войны 1812 года. Это был серьезный опыт, показавший, на что способен русский человек, каков он по духу. Этот исторический фрагмент важно знать каждому, поэтому в школьной программе этой войне уделяется серьезное количество часов как по истории, так и по литературе. К слову, даже летом, когда дети отдыхают, можно передать им какие-то знания путем игры.
Так, в филиале №3 Центральной городской библиотеки в поселкеСтаратель прошло невероятное мероприятие «Гроза двенадцатого года», где дети синтересом слушали рассказы о героях того времени, о сражениях, о хитростях,военных тактиках. Школьники также участвовали в викторине, разгадываликроссворд. Помимо интеллектуальных конкурсов мальчики и девочки соревновались вметкости и даже армрестлинге.
Все ребята остались довольны, уходили с позитивнымнастроением, полные энергии, а самые активные получили памятные подарки.
Фото с сайта tagillib.ru.
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