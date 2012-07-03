«Гроза двенадцатого года»: серьезное, но невероятно увлекательное мероприятие для детей

Так, в филиале №3 Центральной городской библиотеки в поселкеСтаратель прошло невероятное мероприятие «Гроза двенадцатого года», где дети синтересом слушали рассказы о героях того времени, о сражениях, о хитростях,военных тактиках. Школьники также участвовали в викторине, разгадываликроссворд. Помимо интеллектуальных конкурсов мальчики и девочки соревновались вметкости и даже армрестлинге.