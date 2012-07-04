Lada Granta с АКПП будет стоить 373 200 рублей

Как сообщает АвтоСреда, на лето 2012 года запланировано начало продаж комплектаций варианта исполнения Норма автомобилей Lada Granta с новыми опциями – 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, L-образные подголовники задних сидений, автоматическая коробка переключения передач, кондиционер, ABS+BAS, подушка безопасности переднего пассажира. Рекомендуемая розничная цена Granta с АКПП – 373 200 рублей. Как уже сообщалось ранее, Lada Granta будет оснащаться 4-ступенчатой АКПП японской фирмы JATCO, автоматами этой же компании комплектуются автомобили Nissan. Российский автогигант будет производить примерно 80 тысяч автомобилей Granta с АКПП. С уверенностью говорить о наших дальнейших планах пока не могу. Если выпускаемые на АвтоВАЗе автомобили с коробками JATCO будут хорошо продаваться, если потребитель оценит наш продукт, то не исключена и возможность организации нашего производства в России, - отметил президент японской компании Такаси Хат. Первые машины Lada Granta, оснащенные японским 4-ступенчатым автоматом, были выпущены еще в марте текущего года. С тех пор пилотная партия автомобилей проходила дорожные испытания. В текущем году Волжский автозавод намерен выпустить примерно 10 тысяч экземпляров Гранты с АКПП. Отметим, что эта модификация Lada Granta станет первым серийным автомобилем АвтоВАЗа с автоматической коробкой передач.