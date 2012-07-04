Lada Granta с АКПП будет стоить 373 200 рублей
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Granta с автоматической коробкой передач, которая появится в продаже этим летом. В комплектации Норма с 1,6-литровым мотором, кондиционером, ABS+BAS, подушкой безопасности переднего пассажира автомобиль будет стоить 373 200 рублей. Granta получит японскую АКПП JATCO.
Как сообщает АвтоСреда, на лето 2012 года запланировано начало продаж комплектаций варианта исполнения Норма автомобилей Lada Granta с новыми опциями – 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, L-образные подголовники задних сидений, автоматическая коробка переключения передач, кондиционер, ABS+BAS, подушка безопасности переднего пассажира. Рекомендуемая розничная цена Granta с АКПП – 373 200 рублей. Как уже сообщалось ранее, Lada Granta будет оснащаться 4-ступенчатой АКПП японской фирмы JATCO, автоматами этой же компании комплектуются автомобили Nissan. Российский автогигант будет производить примерно 80 тысяч автомобилей Granta с АКПП. С уверенностью говорить о наших дальнейших планах пока не могу. Если выпускаемые на АвтоВАЗе автомобили с коробками JATCO будут хорошо продаваться, если потребитель оценит наш продукт, то не исключена и возможность организации нашего производства в России, - отметил президент японской компании Такаси Хат. Первые машины Lada Granta, оснащенные японским 4-ступенчатым автоматом, были выпущены еще в марте текущего года. С тех пор пилотная партия автомобилей проходила дорожные испытания. В текущем году Волжский автозавод намерен выпустить примерно 10 тысяч экземпляров Гранты с АКПП. Отметим, что эта модификация Lada Granta станет первым серийным автомобилем АвтоВАЗа с автоматической коробкой передач.