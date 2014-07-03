Преимущества пользования услугами риелтора

Все нуждаются в жилье, но не все могут себе позволить приобрести его, даже если предоставляется ипотека. А если вы часто переезжаете из одного города в другой, то покупка квартиры просто лишена смысла, намного проще окажется арендовать. Но с арендой тоже может возникнуть немало трудностей, так как самостоятельный поиск подходящего жилья – это долгое занятие и требует немало усилий. А вот если переложить все хлопоты на кого-нибудь, кто в теме всех событий на рынке недвижимости конкретно взятого города или района? Идея неплохая, поэтому и пользуются популярностью агентства, готовые за умеренную плату предложить свои услуги. И эта плата чисто символическая, вполне соответствует усилиям, приложенным к поиску.

Можно засесть за объявления, названивать владельцам недвижимости, договариваться о встречах и осмотре. Но это долго, хлопотно, а если у вас нет времени, то малоэффективно. Отдав все эти хлопоты в руки риелтора, вы получите не только массу свободного времени, но и большое число предложений. Риелтор – это именно тот человек, который находится в курсе событий на рынке жилья. Поэтому снять квартиру в москве с его помощью намного проще, чем заниматься поиском самостоятельно. Кроме того, вы потратите немного времени, чтобы объяснить агенту, какие вам необходимы условия проживания, район города, на какую оплату рассчитываете. А в итоге получите десятки вариантов, которые подойдут именно вам. Варианты дешевле или дороже рассматриваться не будут.

Даже больше, риелтор – это тот человек, который отвечает за безопасность сделки. Он контролирует оформление всех документов об аренде, а в случае, если владелец недвижимости окажется подозрительным, документы будут оформлены не так, как следует, риелтор вас предупредит и оградит от заключения договора. Зачастую он помогает снизить квартплату, иными словами, действия его все совершаются только лишь в вашу пользу. Что касается поиска квартиры, то все предельно просто. Когда вы укажите свои предпочтения, заведется машина, которая начнет подбор жилья для вас. Агент начнет обзванивать владельцев квартир, договариваться о встречах. В итоге вы за один день сможете просмотреть десяток-два квартир, из которых выберете наиболее приемлемый вариант. Необязательно, конечно, осматривать их все. Вполне вероятно, что первая или вторая квартира вам придется по душе, ваш выбор падет именно на нее.