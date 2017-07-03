Арестовали счета и имущество: житель Нижнего Тагила стал поручителем и теперь сам должен выплатить кредит за бывшего друга

Житель Нижнего Тагила Евгений согласился быть поручителем по просьбе друга. Приятель организовал фирму в Екатеринбурге, которая специализировалась на высотных работах. Приятель стал генеральным директором новой организации и позвал к себе Евгения – промышленного альпиниста.

Фирма начала работать, были небольшие заказы. Друзья разрабатывали бизнес-план на перспективу. Для дальнейшего развития были нужны деньги. Тогда генеральный директор решил, что необходимо взять кредит в 500 тысяч рублей и обратился в фонд поддержки малого бизнеса. А друга уговорил стать поручителем по кредиту.

Супруга поручителя пыталась отговорить мужа:

Друг убедил моего мужа выступить поручителем. Убеждал, что это формальность. Мой муж не посоветовался со мной (он глава семьи, он решает) и выступил поручителем. В итоге деньги были получены, но куда они делись – ни мне, ни мужу неизвестно рассказывает жена Евгения.

Вся прибыль уходила на развитие. Несколько месяцев Евгений работал без зарплаты, думал, что это временно и нужно вкладывать в дальнейшее будущее фирмы. Однако не выдержал и вернулся в родной город. А, спустя месяц, вернулся и друг. Бизнес распался, смысла оставаться в Екатеринбурге больше не было.

О том, что он не платит, мы узнали летом, когда у мужа арестовали счета и пришли бумаги от приставов. Приставы наложили арест на имущество, на ½ долю квартиры поделилась жена Евгения.

Только спустя год выяснилось, что директор фирмы не платит по кредиту. Оказалось, что летом 2015 года был суд по иску фонда поддержки малого бизнеса.

На этот суд мой муж, как поручитель, приглашен не был. Не был должным образом оповещен, вследствие чего не смог защитить свои права. Как итог, Максим (бывший генеральный директор) не платит, а должен платить мой муж. Он пока тоже не может предпринять какие-либо действия в защиту своих прав и прав своей семьи, а у нас трое детей возмущается супруга поручителя.

Эксперты в области права говорят следующее по поводу поручительства:

Поручитель – это то лицо, чья функция изначально погасить долг за заемщика в случае невыполнения договора кредитования. Поручитель выполняет все условия соглашения за заемщика, если заемщик нарушает условия кредитного договора. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. В соответствии со ст.365 ГК РФ кроме обязанностей, прописанных в кредитном договоре, поручитель обладает рядом прав. Они направлены на защиту его законных интересов. И в случае, если поручитель выплатил кредит, он вправе требовать с должника выплаты всех понесенных им убытков. Поручитель также имеет право подать в суд на должника и требовать возмещения понесенных расходов. Также российское законодательство предусматривает, что нельзя обратить взыскание на имущество должника, которое было приобретено в браке, и это должно быть подтверждено документально пояснил юрист Денис Ершов.

Сейчас Евгений и его супруга ищут выход из сложившейся ситуации. Они надеются, что смогут решить проблему, чтобы платил деньги тот, кто их тратил.