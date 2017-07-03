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Арестовали счета и имущество: житель Нижнего Тагила стал поручителем и теперь сам должен выплатить кредит за бывшего друга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Арестовали счета и имущество: житель Нижнего Тагила стал поручителем и теперь сам должен выплатить кредит за бывшего друга

3 июля 2017, 19:05ОбществоИрина Анисимова
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