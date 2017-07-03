Фитнес-тур на Белой

Твое #летовгорах!

22-23 июля всесезонный курорт #горабелая полностью меняет представление о здоровом отдыхе! Это новый формат, настоящий отдых души и тела. Уникальная живописная природа: столетний лес, прозрачный горный воздух, чистейшая артезианская вода – что может быть прекрасней?! Природа сама способствует восстановлению и оздоровлению организма.

Мы посетим Южную вершину, проведем командообразующее мероприятие, поплаваем в бассейне с артезианской водой и будем практиковать йогу на природе! В общем, два дня проведем на свежем воздухе в горах, где спорт гармонично сочетается с отдыхом и расслаблением.

Это стоит испытать на себе!

Бронирование по тел. (3435) 46-46-08



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http://www.gorabelaya.ru/news/leto_v_gorakh/