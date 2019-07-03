Как сохранить здоровье суставов? Спойлер: народные средства не помогут

Издание «Новые известия» сообщает, что еще в 2016 году группа специалистов из пяти университетов США, Канады, Новой Зеландии и Австралии провели исследование здоровья жителей диких племен Боливии. Было установлено, что даже у самых старших представителей этой народности суставы находятся в хорошем состоянии, а также отсутствуют боли в спине. Также были проведены раскопки, которые также убедили ученых в их предположениях: суставы усопших боливийцев также были в отличном состоянии. Специалисты предположили, что секрет здоровья кроется в кочевом образе племен. Так, каждый из них проходит не менее 15 тысяч шагов в день.

Однако, по результатам опроса, только 15% россиян знают, какое расстояние необходимо проходить в день, чтобы сохранить суставы здоровыми. 45% респондентов сказали, что прямо сейчас готовы обратиться за помощью к специалистам из-за болей в суставах и спине. Еще 28% предпочли лечиться йодовой сеткой и эластичным бинтом; а 27% предпочитают обезболивающие и снижение физической нагрузки.

Примечательно, но опрос также показал, что народные методы все меньше пользуются популярностью у населения. Около 17-20% жителей страны уверены, что справиться с болезнями суставов поможет обычный холодец. Другие 60% наоборот - не разделяют их точку зрения и не уверены в пользе холодца. Специалисты же говорят, что для получения необходимого количества микроэлементов придется съедать не менее килограмма холодца ежедневно.

Но область медицины сегодня развивается стремительно и уже давно существуют альтернативные, а, главное, рациональные методы. К таким способам сохранения здоровья суставов относятся БАДы - биологически активные добавки. В частности, одной из ведущих добавок является комплек NEM.