Дефицит питьевой воды Нижнему Тагилу не грозит

Напомню, что питьевая вода поступает в квартиры тагильчан из Черноисточинского и Верхнее-Выйского прудов. Между тем, для Екатеринбурга питьевую воду начали брать из челябинских озер, причём на месяц раньше графика. Столице Среднего Урала не хватает питьевой воды. Ситуацию на екатеринбургском Водоканале, по данным Вести-Урал, характеризуют как крайне тяжёлую.