Дефицит питьевой воды Нижнему Тагилу не грозит
3 августа 2010, 18:36ОбществоIrinaKoshp
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Дефицит питьевой воды Нижнему Тагилу не грозит. Как рассказал заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, запасов воды, которые были сделаны весной, городу хватает.
Напомню, что питьевая вода поступает в квартиры тагильчан из Черноисточинского и Верхнее-Выйского прудов. Между тем, для Екатеринбурга питьевую воду начали брать из челябинских озер, причём на месяц раньше графика. Столице Среднего Урала не хватает питьевой воды. Ситуацию на екатеринбургском Водоканале, по данным Вести-Урал, характеризуют как крайне тяжёлую.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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