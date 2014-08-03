В Екатеринбург прибыл еще один спецрейс с беженцами из Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. В аэропорту гражданам Украины были выданы сухие пайки, теплые пледы и вещи. Психологическое сопровождение встречи вынужденных переселенцев обеспечивали психологи МЧС. Спасатели Российского союза спасателей и сотрудники МЧС помогали переносить багаж и размещаться людям в автобусах.

На 3-х автобусах в сопровождении экипажа ГИБДД прибывших людей направили в г.Сухой Лог. Там их разместят в общежитии Сухоложского филиала областного медицинского колледжа, на базе которого развернут пункт временного размещения (ПВР). В пути и во время пребывания в ПВР людей будут сопровождать психологи МЧС.

По прибытии в пункт временного размещения с жителями Украины будут работать представители городской администрации, сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области, специалисты миграционной службы, медики и сотрудники органов внутренних дел.

На 3 августа в пунктах временного размещения находятся 517 человек, из них 178 детей. С каждым днем количество вынужденных переселенцев увеличивается, ежедневно сотрудники МЧС встречают от 10 до 40 украинцев, прибывающих поездами, и направляют их в ПВР. Пункты временного размещения функционируют в гг.Н.Тагиле, Первоуральске, Ревде, Березовском, К.Уральском, В.Пышме, Сухом Логу сообщил начальник ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Заленский.

Фото и видео с сайта ГУ МЧС по Свердловской области

Главное управление МЧС по Свердловской области обеспечивает встречу и размещение переселенцев, контроль за обеспечением жизнедеятельности на пунктах временного размещения, психологи МЧС оказывают психологическую помощь вынужденным переселенцам, отметил Андрей Викторович.

Все вопросы обеспечения жизнедеятельности переселенцев, прибывающих в Свердловскую область, решены. Люди обеспечены четырехразовым питанием, оказывается помощь в трудоустройстве, получении образования детьми. Координацию этой работы осуществляет штаб, куда входят представители всех министерств и ведомств.