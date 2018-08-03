Дом на деревьях стал причиной ссоры между двумя семьями из Нижнего Тагила

В садовом товариществе «Железнодорожник» есть два соседних участка, на одном из которых в течение 10 лет росли сосны. Деревья достигли высоты более 18 метров и тогда владелец соседнего участка Юрий Степанов попросил владельцев сосен семью Чукановых спилить их. Но Чукановы решили отложить этот вопрос до осени и отправились на 10 дней в отпуск. Когда они вернулись, то обнаружили, что сосед решил проблему самостоятельно — спилил верхушки сосен и построил там садовый домик. По мнению Ирины Чукановой, конструкция является опасной и в любой момент может рухнуть им на головы.

Ураган или даже просто сильный ветер снесут эту постройку, и она может упасть куда угодно — на провода, на наш дом, на дом соседей. Мы просто боимся тут ходить. Кроме того, когда мы приезжаем на свой участок, сосед демонстративно лезет туда и сверху на нас летят стройматериалы, инструменты, топор недавно упал,рассказала женщина.

Юрий Степанов убирать домик не собирается и уже покрыл крышу железом и подвел электричество.

Падают шишки, грязь на мой участок. Соседи с того участка были за то, чтобы я кроны убрал. Я осуществил это дело в одиночку. А потом у меня пошла мысль дальше, что надо для народа, для людей сделать что-то интересное,пояснил строитель дома на деревьях.