В Нижнем Тагиле за три дня было выявлено 424 нарушения правил дорожного движения
Сегодня, 17:09ОбществоФото: Отдел пропаганады ГИБДД
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В Нижнем Тагиле в течение трех дней с 31 июля по 2 августа, сотрудники ГИБДД в ходе рейда выявили 424 нарушения правил дорожного движения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отмечается, что 18 из выявленных нарушений оказались грубыми. Так, 10 водителей управляли транспортом без водительского удостоверения, трое водителей находились за рулем в состоянии опьянения. Еще два водителя управляли транспортом не только в состоянии опьянения, но и без водительского удостоверения, так как были лишены его ранее.
Трое водителей отказались проходить медицинское освидетельствование.
Отмечается, что профилактические рейды, направленные на выявление грубых нарушений ПДД будут продолжены.
Ранее в Нижнем Тагиле в районе Новой Кушвы две нетрезвые женщины бросались под колеса автомобилей и просили увезти их на Вагонку.
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