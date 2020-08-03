В Нижнем Тагиле за три дня было выявлено 424 нарушения правил дорожного движения

Отмечается, что 18 из выявленных нарушений оказались грубыми. Так, 10 водителей управляли транспортом без водительского удостоверения, трое водителей находились за рулем в состоянии опьянения. Еще два водителя управляли транспортом не только в состоянии опьянения, но и без водительского удостоверения, так как были лишены его ранее.