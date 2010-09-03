Тагил-ТВ с понедельника предстанет обновленным

Это принципиально новый для местного телевидения проект. Как считает программный директор Тагил-ТВ Александр Мартиросов, в новом сезоне три часа эфира Тагил-ТВ станут действительно интересными тагильчанам. Для этого были закуплены три сериала известнейших телекомпаний: британской Би-Би-Си, итальянской Медиатрэйд и канадской Альянс Атлантис.

Кроме того, есть и несколько собственных проектов. Это интерактивный мужской конкурс "Мистер Дрим", женский тележурнал и программа о товарах и услугах Нижнего Тагила "Все включено". Подробнее обо всех новинках телеэфира, а также о том, каким в глазах телевизионщиков видится современный зритель, слушайте в программе Среда Обитания на радио Маяк - Нижний Тагил, в субботу, 4-го сентября, в 15.15.