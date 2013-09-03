Новый порядок аттестации рабочих мест

По отношению к работодателю был введен институт независимости аттестующей организации, что является заметным отличием нового порядка от старого. Аттестация рабочих мест должна проводиться под присмотром комиссии, в составе которой обязательно должны присутствовать представители аттестующей организации. Это еще одно отличие от старого порядка, ведь по его условиям представителей аттестующей организации привлекали в комиссию лишь в случаях крайней необходимости.

Существует специальный реестр Минздравсоцразвития, в который должны быть включены организации, проводящие аттестацию рабочих мест. Так же эти организации должны иметь аккредитованную в законном порядке испытательную лабораторию.

Информационно-консультативный центр «Эксперт» с 2010 года предлагает предприятиям свои услуги по проведению аттестации рабочих мест. Центр имеет испытательную лабораторию, укомплектованную новейшим исследовательским и измерительным оборудованием, что даст возможность точно измерить показатели, когда будет проводиться аттестация рабочих мест. Опытные инженеры обеспечат так же правильно оформленные протоколы замеров и отчеты, а так же составят план мероприятий, необходимых для улучшения уровня безопасности на рабочих местах. Более подробно об ИКЦ Эксперт вы можете узнать по ссылке http://www.ikcexpert.ru

Аттестация рабочих мест имеет ряд основных целей. При аттестационных работах на каждом рабочем месте проводится анализ фактический показателей производства. Эти показатели сопоставляются с предельно допустимыми принятыми нормами. Так же разрабатываются рекомендации к проведению мероприятий для улучшения безопасности рабочих мест на производстве. В ходе аттестационных работ проводится оценка технического состояний аттестуемого помещения и установление пригодности к пребыванию работников в этом помещении. Аттестация рабочих мест дает возможность работникам и работодателям предоставить факты аргументации для выплаты компенсаций работникам, которые работают во вредных, трудных или опасных условиях.