Пробка по пути на Вагонку. Авария на Кулибина в Нижнем Тагиле (ФОТО)
3 сентября 2013, 18:10Общество
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратилась Александра и рассказала о том, что сейчас по пути на Вагонку организовалась приличная пробка. Кроме того, пользователь предоставила фотографии случившегося.
Дело в том, что на улице Кулибина, рядом с Восточным шоссе, произошла авария. Участники - ВАЗ-2114 и Kia Ceed.
Автомобили столкнулись и получилось так, что теперь они стоят на встречной полосе. По словам пользователей, именно это очень тормозит проезд на Вагонку.
Кстати, последнее время участились случаи ДТП на улицах Нижнего Тагила. С началом учебного года водителям стоит быть вдвойне внимательнее.
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