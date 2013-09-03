Пробка по пути на Вагонку. Авария на Кулибина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Дело в том, что на улице Кулибина, рядом с Восточным шоссе, произошла авария. Участники - ВАЗ-2114 и Kia Ceed.

Автомобили столкнулись и получилось так, что теперь они стоят на встречной полосе. По словам пользователей, именно это очень тормозит проезд на Вагонку.

Кстати, последнее время участились случаи ДТП на улицах Нижнего Тагила. С началом учебного года водителям стоит быть вдвойне внимательнее.