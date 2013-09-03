В Нижнем Тагиле на ГГМ нет уличного освещения. Администрация взяла заявку в обработку

Редакция TagilCity.ru обратилась в Администрацию Ленинского района, к главному специалисту по благоустройству и ЖКХ, где сообщили, что данная заявка передана в диспетчерскую службу. Кроме того, на оперативном совещании завтра эту информацию также обсудят.