В Нижнем Тагиле на ГГМ нет уличного освещения. Администрация взяла заявку в обработку
3 сентября 2013, 17:30Общество
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В редакцию TagilCity.ru обратилась пользователь и сообщила, что в Нижнем Тагиле по улице Коммуны и улице Соревнования нет уличного освещения, а жители вынуждены ходить с фонариками.
Редакция TagilCity.ru обратилась в Администрацию Ленинского района, к главному специалисту по благоустройству и ЖКХ, где сообщили, что данная заявка передана в диспетчерскую службу. Кроме того, на оперативном совещании завтра эту информацию также обсудят.
Помимо этого, в районной администрации удивились, почему жители самостоятельно не обратились в необходимые службы. В следующий раз можно оставлять заявки по номеру 24-56-33.
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