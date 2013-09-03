Внимание, конкурс! Музей-заповедник ищет «Мастера года»
3 сентября 2013, 17:10Общество
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Нижнетагильский музей – заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает принять участие в XIV городском конкурсе-выставке имени Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» в номинации «Художественная обработка камня».
Участниками конкурса-выставки могут стать тагильчане, получившие специальное художественное образование, народные умельцы-любители, в также студенты высших и средних учебных заведений, обучающиеся по художественным специальностям.
Работы могут быть предоставлены как творческими коллективами, так и частными лицами. На конкурс принимается не более пяти работ, выполненных в течение последних пяти лет.
Работы должны быть предоставлены в оргкомитет конкурса в срок до 1 ноября 2013 года по адресу г. Нижний Тагил ул. Тагильская 26 – Музей быта и ремесел горнозаводского населения. Время работы оргкомитета с 10.00 до 16.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Телефон для справок: 24-63-47.
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