Внимание, конкурс! Музей-заповедник ищет «Мастера года»

Участниками конкурса-выставки могут стать тагильчане, получившие специальное художественное образование, народные умельцы-любители, в также студенты высших и средних учебных заведений, обучающиеся по художественным специальностям.

Работы могут быть предоставлены как творческими коллективами, так и частными лицами. На конкурс принимается не более пяти работ, выполненных в течение последних пяти лет.

Работы должны быть предоставлены в оргкомитет конкурса в срок до 1 ноября 2013 года по адресу г. Нижний Тагил ул. Тагильская 26 – Музей быта и ремесел горнозаводского населения. Время работы оргкомитета с 10.00 до 16.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Телефон для справок: 24-63-47.