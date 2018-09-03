17-летняя девушка и 14-летний юноша спасли двух тонущих мужчин в Невьянске

Инцидент произошёл в Невьянске в начале июля 2018 года. 17-летняя Ольга Власова вместе с другом – 14-летним Вовой Кузнецовым – отдыхали у водоёма в городском парке. На берегу в это время находились в основном пожилые люди и маленькие дети.

Мы пошли нырять на глубину. Я выныриваю и слышу такой сиплый крик «Помогите!», и мужчина исчезает под воду, я начинаю плыть, потом за мной мой друг, рассказывает Ольга в беседе с TagilCity.ru.

Ребята подплыли к месту, но мужчина уже скрылся под водой.

Он опять выныривает и поднимает с собой ещё одного, а тот – без сознания, весь синий. Я его взяла на себя и выплыла с ним. Потом вытащила на берег, сделала одно нажатие, он выплюнул воду и водоросли. Он задышал, цвет кожи и зрачки стали нормальными, вспоминает девушка.

Второго мужчину вытащил 14-летний Вова. Ребята рассказали, что мужчина, пытавшийся спасти друга, после спасения чувствовал себя хорошо. Он только отдышался и рассказал, что у утопающего прихватило сердце.

Он начал тонуть, его друг увидел и побежал к нему, тот его схватил за шею, и они оба начали тонуть,пояснили ребята.

Юные спасатели настаивали, чтобы взрослые вызвали скорую, но спасённые мужчины были против. Они не переставали благодарить ребят:

Первый мужчина, когда со мной разговаривал, начал плакать и говорить, что он мой должник. На самом деле мне правда ничего не надо было, так как я хочу поступать в медицинский университет, и спасение людей – это будет моя работа, поделилась Ольга с редакцией TagilCity.ru.

История стала известна от одной из подписчиц группы, посвящённой Невьянску. Жительница города хотела, чтобы ребят нашли и наградили:

История так и осталась безвестной. Но хотелось бы похвалить ребят хотя бы в рамках школы,написала Татьяна в группе «Невьянск Он-лайн».

TagilCity.ru пообщался с ребятами и выяснил, что Оля Власова – жительница Екатеринбурга. На лето она приезжает к бабушке в Невьянск. Девушка учится в 11 классе в 108-й гимназии им. В.Н.Татищева. Ольга – спортсменка, семь лет она занималась борьбой, а потом перешла в легкую атлетику, которой она профессионально занимается уже пять лет и имеет первый взрослый разряд.

Все такие заслуги в плане физической подготовленности, это именно заслуга тренера – Горбуновой Анастасии Олеговны. Если бы я была не спортсменка, я бы не пошла на это. Я была бы не настолько уверена в себе, призналась Ольга.

Владимир Кузнецов – 14-летний школьник из Невьянска. Он учится в школе №1, занимается футболом под руководством Валентина Валентиновича Рыжкова.