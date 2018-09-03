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#домахорошо
17-летняя девушка и 14-летний юноша спасли двух тонущих мужчин в Невьянске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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17-летняя девушка и 14-летний юноша спасли двух тонущих мужчин в Невьянске

Сегодня, 14:24Общество
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