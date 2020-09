Дегтярев добивается звания «Города труда и доблести» для Комсомольска-на-Амуре

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев добивается присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести».

По сообщению издания transsibinfo.com, о своем намерении глава края рассказал в рамках прямой линии с жителями города. Он сказал, что соответствующие документы уже готовятся, в том числе направлено обращение на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. Отметим, что этот вопрос ранее уже поднимался. Аналогичное предложение выносили власти города, активисты даже собрали под ним подписи, но до главы России документ так и не дошел. Михаил Дегтярев не сомневается, что на этот раз обращение дойдет до лидера Российской Федерации и в ближайшее время Комсомольску-на-Амуре присвоят звание «Город трудовой доблести». Также отмечается, что кроме решения вопроса о присвоении городу нового звания Дегтярев обсудил с жителями Комсомольска-на-Амуре ряд других проблем, требующих обязательного решения. В последнее время самый главный промышленный город Хабаровского края переживает кризис, вызванный политическими конфликтами на муниципальном уровне. При этом здесь много нерешенных проблем, по поводу которых врио губернатора дал соответствующие поручения структурам краевого правительства, а также муниципальной администрации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter