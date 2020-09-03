Дегтярев добивается звания «Города труда и доблести» для Комсомольска-на-Амуре

Также отмечается, что кроме решения вопроса о присвоении городу нового звания Дегтярев обсудил с жителями Комсомольска-на-Амуре ряд других проблем, требующих обязательного решения. В последнее время самый главный промышленный город Хабаровского края переживает кризис, вызванный политическими конфликтами на муниципальном уровне. При этом здесь много нерешенных проблем, по поводу которых врио губернатора дал соответствующие поручения структурам краевого правительства, а также муниципальной администрации.