Минцифра планирует ввести в России цифровой налог на IT-компании

Минцифра планирует ввести в России цифровой налог на IT-компании
Минцифра планирует ввести в России цифровой налог на IT-компании
Сегодня, 15:59ОбществоФото: pixabay.com
По информации заместителя руководителя Минцифры Максима Паршина, в РФ могут ввести цифровой налог на IT-компании с минимальной ставкой не менее 15 процентов. Его разрабатывают специалисты Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Мейстер, эту инициативу можно считать глобальной, поскольку к ней присоединились 130 стран мира.

В случае ее реализации налог с цифровых компаний будет взиматься там, где они фактически работают, а не прописаны. Это более справедливо, чем сейчас, когда ТНК от IT-индустрии делают акцент на аккумулировании всех доходов в одной юрисдикции и неохотно делятся прибылями лишь в тех государствах, у которых есть достаточно сил для, чтобы принудить их к этому. Россия, как и другие участники данной инициативы, сможет за счет этого налога пополнить бюджет и направить средства на развитие собственной цифровой индустрии.

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