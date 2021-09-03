«Норникель» участвует в постройке новейшего дизель-СПГ-ледокола

«Норникель», «Росатом» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» заявили о совместной работе над проектированием и постройкой современного ледокола с силовой установкой, работающей на дизеле и СПГ. Сообщение поступило с Восточного экономического форума, который сейчас проходит во Владивостоке.

В ближайшее время будет организована рабочая группа, которая займется разработкой техзадания. Она же продумает варианты привлечения финансирования и определит верфь для закладки судна. Проект договора на проектирование и строительство будет готов летом 2022 года, пишет newizv.ru. Новый ледокол будет проводить собственные суда «Норникеля» по Северному морскому пути. Сейчас компания располагает пятью сухогрузами и одним танкером усиленного ледового класса. Однако без участия ледокола, пробивающего путь во льдах, скорость передвижения судов очень низкая. По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, новый ледокол поможет компании решить собственные амбициозные задач в арктической зоне. Помимо этого, он объединит ведущие отечественные предприятия в деле развития российской части Арктики. Старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий рассказал, что сейчас для проводки судов корпорации используют 2 ледокола. Однако они уже довольно старые, их срок эксплуатации закончится через 6 — 8 лет. Кроме этого, он отметил, что для его компании данный проект важен не только в плане получения выгоды. Это российская разработка, которая интересна и с экологической точки зрения. По словам Дубовицкого, «Норникель» вкладывает миллиарды долларов в экологическую программу. При этом она касается не только производства, но и транспортной сферы. Что касается нового ледокола, то уже известно, что он будет иметь более мелкую осадку, чем те, что используются сегодня. При этом у него будут «универсальные» габариты и более мощная силовая установка. Это повысит скорость его хода, а значит, и скорость проводки караванов по Северному морскому пути. Руководство «Норникеля» сообщило, что нужда в новых ледоколах возникла в связи с увеличением грузопотока по СМП. Так, в 2020 году собственный флот компании перевез свыше 1,5 млн тонн грузов, что составляет около 5% от всего грузооборота этой водной артерии.

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