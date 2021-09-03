Ректор ВШЭ: Необходимо дать больше возможностей талантливым школьникам

Ректор ВШЭ: Необходимо дать больше возможностей талантливым школьникам
Ректор ВШЭ: Необходимо дать больше возможностей талантливым школьникам
Сегодня, 00:18ОбществоФото: ВШЭ
Число олимпиад, предоставляющих российским школьникам возможность поступления на бюджетные места в вузы, необходимо повысить. Об этом заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов.

На VI Восточном экономическом форуме ректор ВШЭ дал журналистам интервью, в котором поддержал тезисы, озвученные ранее главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Об этом сообщают корреспонденты информационного агентства tass.ru.

Первый тезис — число олимпиад, дающих абитуриентам возможность поступления в вузы, нужно увеличить, так же как и количество победителей школьных олимпиад.

«Нам очень важно, чтобы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах талантливые ребята находили себя», — пояснил инициативу Никита Анисимов.

Ректор ВШЭ заявил также, что чрезвычайно важным моментом является гарантия качества всех проводимых в России олимпиад. То, что школьник — олимпиадник, не должно вызывать сомнений.

Анисимов предложил посмотреть практику, как проходят олимпиады в нашей стране и как осуществляют затем их экспертизу. Принимать такое решение, не организовав всесторонние дискуссии на уровне профессионалов, ни в коем случае нельзя, резюмировал ректор ВШЭ.

Руководитель Минобрнауки Валерий Фальков ранее выступил с заявлением о том, что требования к организации школьных олимпиад должны быть ужесточены.

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