Ректор ВШЭ: Необходимо дать больше возможностей талантливым школьникам

На VI Восточном экономическом форуме ректор ВШЭ дал журналистам интервью, в котором поддержал тезисы, озвученные ранее главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Об этом сообщают корреспонденты информационного агентства tass.ru.
Первый тезис — число олимпиад, дающих абитуриентам возможность поступления в вузы, нужно увеличить, так же как и количество победителей школьных олимпиад.
«Нам очень важно, чтобы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах талантливые ребята находили себя», — пояснил инициативу Никита Анисимов.
Ректор ВШЭ заявил также, что чрезвычайно важным моментом является гарантия качества всех проводимых в России олимпиад. То, что школьник — олимпиадник, не должно вызывать сомнений.
Анисимов предложил посмотреть практику, как проходят олимпиады в нашей стране и как осуществляют затем их экспертизу. Принимать такое решение, не организовав всесторонние дискуссии на уровне профессионалов, ни в коем случае нельзя, резюмировал ректор ВШЭ.
Руководитель Минобрнауки Валерий Фальков ранее выступил с заявлением о том, что требования к организации школьных олимпиад должны быть ужесточены.