Ректор ВШЭ: Необходимо дать больше возможностей талантливым школьникам

Анисимов предложил посмотреть практику, как проходят олимпиады в нашей стране и как осуществляют затем их экспертизу. Принимать такое решение, не организовав всесторонние дискуссии на уровне профессионалов, ни в коем случае нельзя, резюмировал ректор ВШЭ.