Бюджетные проблемы

Разумеется, его авторам пришлось оглядываться как на замедление темпов роста отечественного ВВП, так и на тенденции развития мирового экономического рынка на ближайшее время.

Если обратиться к одному из авторитетных источников, сайту bankir.ru, нетрудно заметить сокращение расходной части будущего бюджета по сравнению с действующим. Специалисты Минфина загодя говорили о необходимости секвестирования примерно пяти процентов. Весь вопрос заключался в том, за счет чего именно удастся получить желаемый результат.

Руководство Минфина заявило об осуществлении, так называемого, бюджетного маневра, не выходя за общие рамки бюджета. При этом, естественно, были учтены пожелания Президента о необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, данных им в предвыборный период. И действительно, в проекте бюджета сохранена индексация пенсий и социальных пособий.

Правительство уже не раз заявляло о том, что «лишних» денег в бюджете нет, а потому придется экономить. За счет чего же именно предлагают получить основную экономию авторы проекта бюджета? Ведь ни для кого не секрет, что пятипроцентное сокращение является общим показателем. Отдельные же статьи могут претерпеть совсем иные изменения.

Подробности о новом бюджете и отношении к ним финансовых аналитиков, можно отслеживать по материалам, публикуемым, например, на таком специализированном ресурсе, как arb.ru. Но уже сегодня стало известно о предлагаемом на 13 процентов сокращении расходов на образование. Девятипроцентное сокращение расходов ожидает, в случае принятия проекта бюджета в неизменном виде, здравоохранение. На два процента сокращаются размеры статьи расходов, выделяемых на социальную политику.

Но наиболее заметно сокращение расходной части бюджета может ударить по сфере ЖКХ. Так, в соответствии с представленным на рассмотрение в Госдуму проектом, предлагается уменьшить размер затрат федерального бюджета на финансирование соответствующей статьи практически на четверть. Более того, чиновники поговаривают о необходимости в 2016 году сократить и эту сумму еще в два раза. Впрочем, к моменту окончательного утверждения бюджета эти показатели могут несколько измениться.