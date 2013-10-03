Сергей Носов критикует действующую методику финансирования и не хочет «закапывать» деньги

Весной 2013 года, напомним, Нижнему Тагилу по указанию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был направлен транш в сумме 1 миллиард 300 миллионов рублей на решение самых неотложных задач. Большая часть выделенных средств уже потрачена на ремонт автодорог, а около 400 миллионов город должен был вложить в подготовительные работы по предполагаемой застройке жилья в микрорайоне «Александровский». И до недавнего времени ни у кого сомнений в своевременном освоении средств по этой статье расхода не возникало: деньги город получил, все необходимые конкурсные процедуры проведены, подрядчики приступили к работе...

Как выяснилось, появившиеся слухи о возможном срыве намеченных планов по застройке микрорайона отчасти имеют реальное тому подтверждение благодаря некоторым публичным заявлениям самого мэра. Согласно проекту, кроме прокладывания инженерных сетей предусмотрен и перечень работ по благоустройству застраиваемой территории. С последним и не согласен Сергей Носов.

Тут государственный подход к делу нужен. Деньги мы освоим, вернее - можем освоить в полном объеме. А дальше смотрите, что получается: после строительства сетей и выполнения всех работ по благоустройству сюда зайдут строители жилья. Вы меня извините, но они же эти дороги таким образом потом просто уничтожат! И это будут деньги, выброшенные на ветер. Мы против такого подхода прокомментировал в телефонном разговоре с автором ситуацию с застройкой микрорайона пребывающий в отпуске мэр.

Андрей Ленда, руководитель аппарата тагильской мэрии? уточняет:

Необходимо отметить и то, что риск взаимодействия с недобросовестными подрядчиками при выполнении таких объемов работ, которые город ранее никогда не делал, действительно есть. Именно поэтому мы подстраховались, и при заключении контракта с тем или иным подрядчиком требуем банковскую гарантию выполнения работ. Это повышает ответственность застройщика, ибо при невыполнении своих обязательств ему грозят штрафные санкции.

Существующее законодательство позволяет это делать. С одной стороны, это можно считать нашим ноу-хау. С другой, следует напомнить, при обсуждении темы выполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев акцентировал внимание руководителей всех муниципальных образований региона на необходимости строгого соблюдения принципа ведения эффективной экономической политики. Особенно, когда это касается вопросов соцсферы.

По словам Сергея Носова, первый этап реализации проекта «Александровский» - сегодня не единственная проблема города с освоением выделенных средств. Нижнему Тагилу, к примеру, недавно было выделено еще 30 миллионов рублей на благоустройство внутридомовых территорий.

Дали... Нате! Действительно, в декабре бы еще дали. Мы не отказываемся от такой помощи, но это решение надо было принимать, как минимум, месяц назад. А самое интересное, что мы-то ведь вопрос дополнительного объема работ по благоустройству обсуждали раньше. Что такое 30 миллионов? 4-5 дворов и разъездов можно в порядок привести заявил градоначальник.

По другим данным, к мнению господина Носова губернский Минфин вроде бы прислушался. Не освоенные по понятным причинам средства перейдут переходящим остатком на 2014 год, считают специалисты городского финансового управления.