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Сергей Носов критикует действующую методику финансирования и не хочет «закапывать» деньги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов критикует действующую методику финансирования и не хочет «закапывать» деньги

3 октября 2013, 12:20ОбществоCorey
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