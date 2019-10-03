Лучших педагогов детских школ искусств Нижнего Тагила наградили ко Дню учителя
Сегодня, 19:59ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в преддверии Дня учителя наградил лучших педагогов дополнительного образования, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Благодарственные письма в связи с юбилейными датами работы в педагогике вручены Светлане Садовничей, Ларисе Вернигор и Татьяне Красильщиковой — учителям музыки и художественного искусства.
Почетные грамоты губернатора Свердловской области получили Тамара Сазонова, Любовь Слепнева и Елена Ханжина, работающие в детских школах искусств Нижнего Тагила.
Владислав Пинаев пожелал участникам торжественного мероприятия творческих успехов. В праздника перед собравшимися были исполнены номера Нижнетагильской филармонии.
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