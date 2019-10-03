Минэнерго: Высокие принципы качества «Россетей» должны перейти на всю отрасль
Минэнерго выступило в поддержку консолидации энергокомплекса «Россетями». Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак, выступая в рамках РЭН-2019, поделился эффективностью работы целевой электроэнергетической картины.
По словам Грабчака, государство, выступающее самым крупным акционером «Россетей», выражает интерес в установлении в рамках всего отечественного энергокомплекса единых высоких принципов качества. Министерство энергетики поддержало процесс консолидации, позволяющий энергоотрасли России выйти на принципиально новый уровень. “Новые известия” пишут, что в перспективе Министерство намерено создать цифровую платформу для взаимодействия потребителей, производителей оборудования, а также сетевых и генерирующих компаний.
Со слов главы департамента, в современном мире наблюдаются стремительные технологические изменения. Грабчак, несмотря на уверенность в том, что в энергоотрасль будут интегрированы передовые разработки, акцентировал внимание на невозможности предугадать природу решений, которые могут появиться в ближайшее время.
Таким образом, под сомнение попадает запуск реализации в России модернизационной программы ДПМ, срок исполнения которой 3-4 года, а инвестиционная окупаемость — более 10 лет. По словам Грабчака, в Департаменте не особо ждут инноваций, учитывая тот факт, что на их апробацию и внедрение потребуется 20-50 лет.