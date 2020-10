В Екатеринбурге на международный фестиваль по айкидо приехал Стивен Сигал. Соревнование по боевым искусствам такого уровня впервые проходит в столице Урала, пишет Е1.

Кроме отечественных спортсменов, ожидается прибытие участников из Франции, Италии, Новрегии и Финляндии. По итогам тренировочных выступлений Стивен Сигал лично вручит призы и дипломы. Напомним, в программу фестиваля включены мастер-классы для взрослых и детей, показательные выступления и аттестация на степени айкидо. Сам Сигал обладает седьмым даном. В Екатеринбурге пройдет фестиваль по айкидо под руководством голливудского актера

