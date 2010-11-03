16-летний угонщик - любитель «ночных покатушек» задержан в Тагиле

В результате раскрыты 8 угонов, совершенных ранее. В частности, выявлен и задержан 16-летний тагильчанин, любитель «ночных покатушек» - когда автомобиль, чаще всего недорогой отечественный, угоняют подростки, чтобы покататься и бросить.

Оперативники установили причастность этого 16-летнего парня к угонам 4-х автомашин – все Жигули 6-й модели. Орудовал угонщик в Тагилстроевском и Ленинском районе, рассказали корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Кроме того, при проверке лиц, ранее судимых за совершение краж и угонов автомобилей, оперативники выяснили, что двое тагильчан вернулись к привычному криминальному промыслу. 22-летний житель Тагилстроевского района совершил ранее кражу автомашины ВАЗ 2101 от остановки «Комсомольская». А 18-летний парень также ранее угнал Волгу с Октябрьского проспекта.