Информационный киоск появился в администрации Тагилстроевского района

Как отмечает городской портал ntagil.org, терминал расположен в фойе второго этажа здания, напротив приёмной. Воспользоваться им могут все желающие бесплатно. Через терминал можно зайти на официальный сайт Нижнего Тагила, а также написать и отправить обращение в Интернет-приемную Администрации города. Скоро такие же терминалы появятся и в зданиях других районных администраций. Они закуплены в рамках областной программы «Информационное общество Свердловской области». До конца года планируется обновить программное обеспечение информационных киосков и подключить их к официальному сайту Правительства Свердловской области, сайту государственных и муниципальных закупок, порталу госуслуг. Также в терминалах будет размещена справочная информация для тагильчан.